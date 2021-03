Iss: tentativo di incendio al portone dell’Istituto di via Regina Elena a Roma. Indagini in corso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un principio d'incendio al portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità appiccato con un liquido infiammabile intorno alle 20 di ieri sera è al vaglio degli investigatori. Le immagini delle telecamere della strade attorno all'Istituto superiore di sanità potrebbero avere ripreso chi ha appiccato le fiamme. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, dal gesto di un folle ad un atto dimostrativo. I danni non sarebbero ingenti. "Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l'Istituto Superiore di Sanità - ha scritto su Facebook il ministro della Sanità, Roberto Speranza -. A Silvio Brusaferro e a tutte le donne e gli uomini dell'Iss va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del Paese. Il nemico è il virus. Non chi si impegna per combatterlo". - (PRIMAPRESS)