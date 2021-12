ISS: tasso di mortalità al 45% per no vax. Dopo 150 giorni scende la copertura vaccino al 35%

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'analisi dell'Iss rileva un tasso di morte per i no vax del 45% più alto. Analizzando il tasso di decesso tra gli over80 nel periodo 22 ottobre-21 novem- bre 2021, nei non vaccinati (153 per 100.000) è circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni (18 per 100.000), e 45 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster (3 per 100.000). Sette volte più alto il tasso di ospe- dalizzazione. Lo evidenzia il report esteso dell'Iss, Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale "l'efficacia del vaccino scende dal 73% a 35%",si precisa. - (PRIMAPRESS)