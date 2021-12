Iss: sale incidenza nuovi casi positivi a 351 su 100mila abitanti. Rt stabile a 1,13

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incidenza settimanale di casi Covid nel rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sale a 351 casi per 100.000 abitanti (era 241 tra il 10-16 dicembre). Nel periodo 30/11-13/12 l'Rt è 1,13, stabile sulla settimana precedente, ma sopra la soglia epidemica. Così nel monitoraggio settimanale dell'Iss. Sale occupazione in terapie intensive, al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre Cresce anche in aree mediche, al 13,9% da 12,1%. - (PRIMAPRESS)