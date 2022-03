Israele: un beduino di Beersheva ha accoltellato 4 persone. L'autore del gesto è stato ferito gravemente dalla polizia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Quattro persone sono state uccise in un attacco nella città di Beer Sheva, nel Sud di Israele. Un beduino residente nella regione ha accoltellato diverse persone e ne ha speronate altre con un auto prima di essere raggiunto da colpi d'arma sparati da autista di autobus. Due delle vittime sono donne fra i 30 e i 40 anni. Una terza vittima è un uomo di 40 anni. L'autore dell'attentato che versa in gravi condizioni in ospedale, secondo le forze di sicurezza è ritenuto un sostenitore dell'Isis ma sono ancora da accertare le motivazioni del gesto. L'attacco è avvenuto in un centro commerciale. - (PRIMAPRESS)