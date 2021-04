Israele si libera da oggi della mascherina all'aperto ma con monitoraggio dei dati

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Da oggi in Israele non è più obbligatoria la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso. La decisione è stata presa dal ministero della Sanità d'intesa con gli esperti in base ai risultati della campagna vaccinale che hanno portato a un netto calo di tutti i segni della pandemia. Ma ognuno è tenuto a tenere il tasca la mascherina. Infatti l'uso rimane obbligatorio soltanto nei luoghi chiusi. Ma secondo alcuni esperti, anche questa regola potrebbe essere revocata entro questo mese per i buoni dati sul Covid. - (PRIMAPRESS)