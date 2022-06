Israele, settimana prossima lo scioglimento del Knesset. E' la quinta volta in tre anni

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Andrà in aula del parlamento israeliano la prossima settimana la proposta di scioglimento della Knesset, l'organo monocamerale che non riesce più ad assicurare il governo del paese. La maggioranza del premier Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura. Lo ha fatto sapere l'ufficio di Bennett secondo cui la legge di scioglimento della Knesset sarà proposta al parlamento la settimana prossima. Una volta approvata la legge, il governo di transizione che condurrà alle elezioni sarà guidato da Lapid,attuale ministro Este- ri, come previsto dagli accordi di maggioranza.Bennett e Lapid hanno spiegato di aver "esaurito le opzioni per stabi- lizzare"la coalizione in crisi. Si tratta per Israele del quinto voto in tre anni. - (PRIMAPRESS)