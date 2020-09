Israele: scatta oggi il coprifuoco in 40 città per contenere la diffusione del coronavirus

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Prima giornata di coprifuoco da oggi in 40 città israeliane che hanno impedito di uscire di casa tra le 19 e le 5 con molte scuole chiuse e il divieto a 'feste'. E’ questo il primo passo del governo israeliano per contenere il contagio da Coronavirus. Le città “zone rosse” sono quelle in cui si erano avuti casi di positivi al coronavirus. Gli assembramenti di oltre 10 persone sono vietati al chiuso, di 20 all' aperto. Lo ha deciso il Comitato ministeriale. - (PRIMAPRESS)