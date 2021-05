Israele: razzi e palloni incendiari da Hamas tengono la tensione alta

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Due razzi lanciati da Gaza verso Israele. Lo riferisce il portavoce militare israeliano: uno di essi è stato intercettato dal sistema Iron Dome e l'altro è caduto su un terreno. In precedenza sirene di allarme erano suonate nella città di Ashkelon. Non si ha notizia di vittime. Inoltre, decine di incendi sono stati segnalati nei campi agricoli israeliani per continui lanci di palloni incendiari, sempre da Gaza. Israele ha avvertito Hamas che potrebbe regire "con potenza" al ripetersi degli attacchi. - (PRIMAPRESS)