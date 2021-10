Israele-Palestina: telefonata tra Papa Francesco e Abu Mazen per una soluzione a due Stati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco e il presidente palestinese Abu Mazen hanno avuto una conversazione telefonica in cui hanno parlato delle ostilità dei coloni contro la popolazione palestinese di Cisgiordania e Gerusalemme. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, il pontefice ha detto: "Vogliamo tutti una soluzione a due Stati con Gerusalemme Est capitale dello Stato di Palestina. Questa è la strada giusta perché è la strada per la pace". Abu Mazen ha parlato dell'importanza di mantenere la presenza cristiana in Medio Oriente. - (PRIMAPRESS)