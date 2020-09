Israele: ospedali al limite dei ricoveri per impennata di Covid. Nel fine setttimana saranno oltre 800 pazienti

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 6.861 nuovi casi su quasi 60mila test effettuati. Nel bollettino della Sanità israeliana, ci sono stati anche 24 decessi, per un totale di 1.309 da inizio emergenza,e i ricoverati in gravi condizioni sono 668. Si prevede che per fine settimana saranno più di 800, che è la soglia massima per gli ospedali del Paese. Convocata una riunione governativa per una possibile stretta su riti per il Kippur e per le manifestazioni. - (PRIMAPRESS)