Israele: la tragedia annunciata del raduno di Monte Meron. Domenica giornata di lutto

(PRIMAPRESS) - GALILEA (ISRAELE) - Il governo israeliano proclama una domenica di lutto nazionale per le 45 vittime e gli oltre 150 feriti rimasti coinvolti nel crollo di una tribuna durante il raduno ebraico sul Monte Meron. Ma al cordoglio si unisce la rabbia per aver autorizzato una manifestazione che doveva prevedere solo 100 persone e che invece ha richiamato circa un migliaio di persone. L'assenza di vie di fuga e di un piano di sicurezza sono ora al centro di una inchiesta. Lo scorso anno il raduno era stato annullato e ques'anno invece è stato autorizzato per via di una copertura vaccinale che avrebbe garantito l'assenza di contagio nell'assembramento che tuttavia doveve essere limitato ad un numero gestibile di fedeli. La tribuna non ha retto al peso eccessivo provocato da un esubero di persone che avevano iniziato a ballare sugli spalti metallici. Sono già iniziati i primi funerali frutto di una tragedia annunciata. - (PRIMAPRESS)