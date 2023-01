Israele: in piazza oltre 100mila persone contro Netanyhau e la sua riforma di giustizia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - In 100mila sono scesi in piazza in due separate manifestazioni a Tel Aviv con- tro il governo di destra di Benyamin Netanyahu per la sua annunciata riforma del sistema giudiziario che prevede che il Parlamento possa ribaltare le sentenze della Corte suprema con una maggioranza semplice e un peso maggiore dell'Esecutivo nella composizione dell'organo che ne nomina i giudici. Protestato anche a Gerusalemme, Haifa e Beer Sheva per il terzo sabato consecu- tivo.Alle manifestazioni anche i leader dell'opposizione. - (PRIMAPRESS)