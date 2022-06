Israele: è morto Abraham Yehoshua (85), lo scrittore simbolo della Israeli New Wave

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - E' morto lo scrittore Abraham Yehoshua Abraham Yehoshua (85anni), scrittore e drammaturgo israeliano di fama internazionale conosciuto in Italia con il suo bestseller 'L'Amante'. Lo ha annunciato l'ospedale Ichilov di Tel Aviv. Insegnava Letteratura comparata e Letteratura ebraica all'Università di Haifa. Autore simbolo della Israeli New Wave, le sue opere sono state tradotte in ventidue lingue. Al centro del suo lavoro, le dinamiche familiari e senti- mentali ma anche il rapporto tra popoli con religioni e culture differenti,tema fondamentale per la storia di Israele. - (PRIMAPRESS)