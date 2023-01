Ispra: danni all'agricoltura per oltre 120 milioni a causa dei cinghiali. A Roma un motociclista in coma

(PRIMAPRESS) - ROMA - I danni all'agricoltura provocati in Italia dai cinghali in sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano 120 mln di euro, per un totale di oltre 105 mila eventi. Gli importi annuali in media superano 17 mln. Emerge dalla prima indagine su scala nazionale presentata da Ispra a a un evento di Confagricoltura.Le regioni più colpite sono Abruzzo e Piemonte con rispettivamente 18 e 17 mln di euro. Oltre 2 milioni i cinghiali catturati Italia nel periodo considerato con 300mila animali abbattuti all'anno. Ma oltra ai danni per l'agricoltura il fenomeno ora sta interessando anche l'incolumità dei cittadini che si ritrovano gli animali selvatici nelle strade delle città. Di queste ore è l'incidente avvenuto a Roma Nord nei pressi del parco dell'Insugherata: un uomo di 58 anni è rimasto ferito mentre percorreva via Cassia Nuova con il suo scooter. Un cinghiale gli si è parato davanti ed il motociclista non ha potuto evitare l'impatto ed ora è ricoverato all'ospedale Gemelli in prognosi riservata. - (PRIMAPRESS)