Isole Tonga, arrivata acqua e generatori per la corrente con gli aerei militari australiani e neozelandesi

(PRIMAPRESS) - ISOLE TONGA - Dopo 5 giorni di isolamento e comunicazioni (per la rottura di un cavo sottoarino) a causa dell'eruzione del vulcano di Tonga che ha provocato uno tsunami su tutta l'isola, sono riusciti ad atterrare i primi aerei militari di aiuti australiani e neozelandesi. La pista nell'aeroporto principale è stata ripulita dalla cenere che la ricopriva. Gli aerei hanno portato contenitori di acqua, generatori,forniture per l'igiene e attrezzature per le comunicazioni. - (PRIMAPRESS)