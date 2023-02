Isole Eolie: scosse di magnitudo 4.1 con ipocentro a 30 metri di profondità da Alicudi

(PRIMAPRESS) - SICILIA - Non si sono avute altre scosse avvertibili dopo quella alle Isole Eolie, di magnitudo 4.1 registrata intorno alle 2:11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a nord- ovest dell'isola di Alicudi (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose. Altre scosse contenute nei 2.0 di magnitudo sono state registrate nel Tirreno Meridionale mentre ieri con una intensità 3.7 il sismografo aveva riportato una attività nel Mare di Libia. - (PRIMAPRESS)