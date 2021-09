Islanda, è l’isola del Parlamento delle Donne. Le elezioni del fine settimana lo decretano il paese più paritario

(PRIMAPRESS) - ISLANDA - L’isola dei geyser andata al voto politico questo weekend e ha scelto un parlamento a maggioranza donna. L'Islanda ha votato più donne che uomini nel suo parlamento, la prima in Europa, in un'elezione nazionale che ha visto la coalizione di governo sinistra-destra rafforzare la sua maggioranza, i risultati finali hanno mostrato domenica. Trentatré donne sono state votate nel parlamento da 63 seggi nelle elezioni di sabato, rispetto alle 24 delle ultime elezioni. L'Islanda, un'isola del Nord Atlantico di 371.000 persone, è stata classificata come il paese più paritario al mondo per il 12° anno consecutivo in un rapporto del World Economic Forum (WEF) pubblicato a marzo scorso.Solo altri tre paesi - Ruanda, Cuba e Nicaragua - hanno più donne che uomini in parlamento, mentre Messico ed Emirati Arabi Uniti hanno una ripartizione esatta del 50/50, secondo i dati dell'Unione interparlamentare. In Europa, Svezia e Finlandia hanno rispettivamente il 47% e il 46% di donne in parlamento. L'attuale governo, composto dal Movimento Sinistra-Verdi del Primo Ministro Katrin Jakobsdottir, dal Partito dell'Indipendenza conservatore e dal Partito Progressista, ha dichiarato prima delle elezioni che avrebbero negoziato una cooperazione continua se avessero ottenuto la maggioranza. - (PRIMAPRESS)