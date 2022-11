Ischia: valanga di fango sull’isola con le piogge torrenziali. Quattro dispersi. Ancora allerta arancione

(PRIMAPRESS) - ISCHIA - Il meteo avverso su Ischia ha causato una valanga di fango in cui sono rimasti coinvolte 4 persone che risultano ancora disperse. È ancora allerta arancione in Campania, Lazio, Molise e Sicilia. Nubifragi e venti forti.Allerta gialla sugli altri setto ri di Lazio,Campania,Molise,parte dell' Emilia-Romagna,Toscana,Umbria,Sardegna,Abruzzo,Puglia,Basilicata e Calabria.Da ieri pioggia forte sulla Campania. A Napoli chiuse scuole e parchi. Paura a Casamicciola Terme (Ischia). Case allagate,smottamenti e fango nelle strade. Una frana ha trascinato auto in sosta fino al mare.Fango e detriti sul lungomare. Salvate tre persone dal fango ma continua la ricerca dei 4 dispersi. - (PRIMAPRESS)