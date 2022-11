Ischia: la Regione Campania dice no alla nomina a Commissario di Simonetta Calcaterra. L'ombra della pec di Giuseppe Conte

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Regione Campania pone il veto alla nomina di Simonetta Calcaterra a Commissario per l'emergenza ad Ischia come indicato dal Consiglio dei Ministri di domenica scorsa in cui veniva deliberato un finanziamento di 2,6 milioni di euro per gestire il dopo valanga di fango che si è abbattuta sull'isola. Al contempo era stata designata dal ministro per la protezione Civile, Musumeci, la nomina dell'attuale commissario prefettizio di Casamicciola per la gestione dell'emergenza. Ma con una lettera inviata a Palazzo Chigi la Regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina,da parte del Consiglio dei ministri, di Simonetta Calcaterra a commissario per l'emergenza a Ischia. Quello della Regione è un parere vincolante e Palazzo Chigi ora ne dovrà premdere atto. Dallo scorso luglio, Calcaterra è commissario straordinario del Comune di Casamicciola, dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Non sono ancora chiare le ragioni per cui la Regione ha messo il semaforo rosso alla nomina ma una delle ragioni potrebbe essere quella pec inviata dall'ex sindaco di Casamicciola, l'ingegnere Giuseppe Conte (omonimo dell'ex premier), in cui sollecitava, quattro giorni prima del disastro, gli interventi di sgombero di quell'area per la fragilità del territorio con la previsione di piogge annunciate. Un'allerta inascoltata e questo potrebbe essere uno dei motivi che hanno sollevato la reazione della Regione Campania. - (PRIMAPRESS)