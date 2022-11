Ischia: Guardia Costiera e Protezione Civile riprendono anche le ricerche in mare per trovare gli ultimi dispersi

(PRIMAPRESS) - ISCHIA - I Nuclei subacquei di Guardia Costiera e Protezione Civile, riprenderanno questa mattina le ricerche in mare di eventuali corpi delle altre 3 vittime che risultano mancanti dopo il ritrovamento degli 8 corpi estratti da macerie e fango. I soccorritori stanno anche esplorando i fondali per verificare che quei corpi non siano rimasti intrappolati nelle auto nel tentativo di sfuggire alla valanga di fango che si è abbattuta su Casamicciola. Intanto l'isola ferita dovrà fare i conti con la perdità di turismo delle prossime festività e il ministro Santanchè assicura: "Vogliamo tranquillizzare le persone che hanno a Ischia attività legate al turismo. Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua. Ho visto giornali tedeschi che parlavano di Ischia distrutta. Non vorrei che una comunicazione non appropriata facesse perdere prenotazioni".E' una "tragedia, non aggiungiamo problemi agli abitanti che vivono con il turismo Il governo c'è e ci sarà,e metterà fondi". Ma dalla stessa isola raccomandano di vigilare che i fondi vadano a chi non ha commesso abusi edilizi. - (PRIMAPRESS)