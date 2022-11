Ischia: ancora 13 le persone disperse nella valanga di fango da Monte Epomeo. Soccorsi da tutta la Campania

(PRIMAPRESS) - ISCHIA - I numeri delle persone disperse si aggiornano di minuto in minuto nella valanga di fango che si è abbattuta sull'isola campana. Ancora disperse 2 famiglie con 3 bimbi. Se confermata, della famiglia con padre, madre e neonato, forse i soccorritori avrebbero ritrovato l'uomo. Altra famiglia ancora senza nessun contatto composta quella che abita a Monte di Piazza Maio,zona particolarmente interessata dalla frana e non raggiungibile.Il sindaco di Lacco Ameno,Pascale, ha fatto sgomberare 10 immobili crollati e riferisce di 20-30 famiglie che sono rimaste isolate. Persone bloccate senza elettricità in alcuni alberghi. La Protezione civile al lavoro dall'alba. Mezzi e soccorritori da tutta la Campania. - (PRIMAPRESS)