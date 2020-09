Irlanda: Donnely negativo al tampone Covid. Il governo riprende a lavorare dopo l'auto-sospensione

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Il tampone per il test del coronavirus eseguito questa mattina dal ministro della Salute, Stephen Donnelly è risultato negativo. Pronta la decisione di ripristinare l’operatività del governo del premier Michael Martin che ieri aveva deciso di mettersi in auto-isolamento per una settimana. "Aavevamo chiesto a tutti i ministri di evitare gli spostamenti in attesa del test", ha spiegato il primo ministro. L'esito negativo del tampone a fatto riprendere a tutti i ministri e i deputati il lavoro.

Ieri mattina il ministro della Sanità aveva partecipato alla riunione del governo. Nel primo pomeriggio ha accusato sintomi riconducibili al Covid-19 e la decisione era stata immediata: tutto il governo in isolamento e lavori parlamentari fermati per una settimana, concordato con il presidente del Parlamento Sean O Fearghai. - (PRIMAPRESS)