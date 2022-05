Irlanda del Nord: iniziato lo spoglio delle schede delle elezioni per assegnare i 90 seggi dell’Assemblea di Stormont

(PRIMAPRESS) - BELFAST (IRLANDA DEL NORD) - Il conteggio dei voti delle elezioni dell'Assemblea di Stormont in Nord Irlanda è iniziato.Tutti i 90 seggi dell'assemblea sono in palio con cinque membri dell'Assemblea legislativa (MLA) eletti in ciascuna delle 18 circoscrizioni.

Il primo dei 90 MLA dovrebbe essere restituito entro venerdì pomeriggio, ma il conteggio dovrebbe continuare nelle prime ore di sabato.

I voti vengono conteggiati in tre centri: Titanic Exhibition Centre a Belfast, Ulster University a Jordanstown e Meadowbank Sports Arena a Magherafelt. - (PRIMAPRESS)