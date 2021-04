Iraq: missili contro base Usa di Balad. Colpiti dei civili. L’attacco non è stato rivendicato

(PRIMAPRESS) - IRAQ - Cinque razzi lanciati contro una base aerea in Iraq che ospita personale americano. Lo rende noto la sicurezza locale. Non si sa se vi siano vittime. Due dei razzi hanno colpito i locali di una società subappaltatrice Usa che fa manutenzione agli aerei. Nella base di Balad, nord di Bagdad, F-16 e compagnie di manutenzione con dipendenti iracheni e stranieri. L'attacco non è stato rivendicato, ma Washington accusa regolarmente gruppi armati iracheni vicini all'Iran che prendono di mira truppe Usa e diplomatici in Iraq. - (PRIMAPRESS)