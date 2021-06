Iraq, attacco USA con droni a gruppi filoiraniani. Lo comunica il Pentaono

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filoiraniane, in risposta agli attacchi con i droni da parte delle milizie,effettuati contro personale e strutture statunitensi in Iraq. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di raid difensivi di precisione nei confronti di strutture operative e di stoccaggio di armi in due località in Siria e una in Iraq. Il raid delle forze armate è stato autorizzato dal presidente Biden. - (PRIMAPRESS)