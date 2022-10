Iran, verifica della Farnesina sull’arresto della 30enne romana Alessia Piperno dopo la denuncia del padre su FB

(PRIMAPRESS) - IRAN - Sarà la Farnesina a verificare se vi sono stati arresti di italiani in Iran dopo l'appello lanciato su FB dal padre della figlia 30enne Alessia Piperno a Teheran, L'ambasciata italiana in Iran sta effettuando verifiche sugli arresti. Nel denunciare l'accaduto, il padre ha raccontato che la figlia, appassionata viaggiatrice, non dava notizie dal 28 settembre fino a ieri quando ha riferi- to di essere stata arrestata insieme ai suoi amici mentre si apprestava a fe- steggiare il suo compleanno."Ancora non sappiamo niente del motivo della reclusione", spiega il padre su Fb. - (PRIMAPRESS)