Iran: retata di studenti in una scuola. L’ondata di proteste dopo la morte di Mahsa Amini

(PRIMAPRESS) - IRAN - Retata di giovani studenti in una scuola in Iran. In base alle testimonianze, le forze di sicurezza, giunte con dei furgoni senza targa, hanno arrestato gli studenti all'interno dei locali di una scuola, mentre le proteste contro il regime seguite alle morte di Mahsa Amini entrano nella quarta settimana. Le autorità hanno anche chiuso tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore nel Kurdistan iraniano. Ieri sera degli hacker sono entrati nei tg della sera mentre parlava Khamenei creando un altro segnale di preoccupazione da parte di Teheran sul dissenso che si sta alimentando nel paese per l'ottusità del Governo. - (PRIMAPRESS)