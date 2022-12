Iran: la 14enne uccisa dopo le torture della polizia. Continua la scia di sangue di Teheran

Attrice Alidoosti

(PRIMAPRESS) - IRAN - La 14enne iraniana di cui si conosce soltanto il primo nome, Masooumeh, sarebbe morta in stato di detenzione a Teheran, dopo che si era tolta il velo a scuola in segno di protesta. Le telecamere della scuola avrebbero colto il gesto e di qui l'arresto per poi arrivare in ospedale in condizioni critiche di salute dopo possibili torture subite nella detenzione.

L'Iran è scosso da un'ondata di proteste iniziate con la morte di Mahsa Amini,dopo l' arresto della polizia morale perché una ciocca di capelli era fuori dal velo. Di lì in poi una scia di sangue di giovani. Oggi si è fatta sentire la voce ancora troppo solitaria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella stigmatizzando il superamento di ogni diritto civile. Ma nei giorni scorsi anche l'arresto dell'attrice Taraneh Alidoosti ha mosso un movimento del cinema internazionale. Ancora troppo poco per una presa di coscienza internazionale che dovrebbe premere sulla costituzione di un Tribunale Internazionale dei Diritti Umani. - (PRIMAPRESS)