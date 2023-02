Iran: il regista Jafar Panhai ha iniziato lo sciopero della fame in carcere. Era stato arrestato durante le manifestazioni a Theran

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il regista iraniano Jafar Panahi, da mesi in carcere in Iran, ha cominciato lo sciopero della fame. "Rifiuto di bere e mangiare qualsiasi alimento e medicina fino a quando non sarò liberato (...), fino a quando il mio corpo senza vita non uscirà di prigione", ha scritto in una lettera pubblicata sul web dai suoi familiari. Vincitore del Leone d'oro a Venezia nel 2000 con il film "Il cerchio", Panahi è stato arrestato a luglio 2022 a Teheran mentre manifestava per la liberazione dei due colleghi, Rasoulof e al Ahmad. - (PRIMAPRESS)