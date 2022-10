Iran: il governo blocca internet a Saqqez, la città natale di Mahsa Amini “per motivi di sicurezza”

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'Iran ha bloccato "per motivi di sicu- rezza" l'accesso a Internet a Saqqez.E' la città dove era nata Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arresta- ta dalla Polizia Morale perché non portava il velo in modo corretto. A 40 giorni dalla morte della ragazza, che tradizionalmente in Iran significa la fine del lutto, a Saqqez una grande folla si è radunata nel cimitero dove Amini è sepolta. Incriminati oltre mille manifestanti. Mentre la Ong Hengaw denuncia che le forze dell'ordine hanno sparato sulla folla di persone. In questo scenario non si intravede ancora una soluzione anche per la scarcerazione di Alessia Piperno, la ragazza romana che era stata fermata a Teheran il 28 settembre scorso. - (PRIMAPRESS)