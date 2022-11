Iran: dai tumulti studenteschi interni ai bombardamenti sulle regioni curde in Irak

(PRIMAPRESS) - IRAN - Appare sempre più lontana qualsiasi ipotesi di riportare la calma in Iran dove i movimenti studenteschi continuano a scontrarsi nelle piazze con la polizia per il rispetto di diritti civili ma in queste ore sono Ripresi i bombardamenti su regioni curde in Iraq. L'Iran ha nuovamente bombardato nella notte gruppi di opposizione curdi iraninni nel vicino Kurdistan iracheno, a meno di una settimana da altri attacchi. Il Partito democratico del Kurdistan iracheno (Pdki) e il gruppo nazionalista curdo iraniano Komala hanno confermato che i bombardamenti hanno preso di mira le loro installazioni in questa regione del norddell'Iraq. - (PRIMAPRESS)