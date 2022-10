Iran: Biden annuncia nuove sanzioni contro le repressioni di Teheran. In Italia apprensione per Piperno

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Biden ha detto di essere "gravemente preoccupato" per "l'intensificarsi della violenta repressione sui manifestanti pacifici in Iran,in- clusi donne e studenti" e ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Teheran. Così la Casa Bianca in una nota. "Questa settimana - ha concluso Biden - gli Usa imporranno nuove sanzioni ai responsabili delle violenze contro i manifestanti. Continueremo a ritenere responsabili i rappresentanti di governo e a sostenere il diritto degli iraniani a manifestare liberamente".

Intanto in Italia c'è ancora apprensione per la scomparsa della blogger romana Alessia Piperno che sarebbe in prigione in Iran dal 28 settembre scorso. Ieri i genitori erano a colloquio con L a Farnesina mentre l'Ambasciata d'Italia a Teheran, sta seguendo la vicenda dell'eventuale arresto su cui non si hanno ancora informazioni. - (PRIMAPRESS)