Iran: Alessia Piperno è in carcere ad Evin. Non si conoscono le motivazioni. Riserbo della Farnesina

(PRIMAPRESS) - IRAN - Fermata in Iran,Alessia in carcere Evin Alessia Piperno, la 30enne romana arrestata a Teheran, si troverebbe nel caccere di Evin. Sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo, il 28 settembre,e dal carcere avrebbe telefonato ai genitori in Italia per chiedere aiuto.L'ambasciata italiana a Teheran sta cercando di far luce sulle motivazioni del fermo. Sulla vicenda si chiede di mantenere il silenzio. Ieri, i genitori di Alessia sono stati ricevuti alla Farnesina dal Dg per gli italiani all'Estero Luigi Maria Vignali. - (PRIMAPRESS)