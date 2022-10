Iran: 8 le vittime nell'incendio nel carcere di Evin che non ha interessato l'ala dei detenuti politici

(PRIMAPRESS) - IRAN - È stato accertato che sono otto le vittime nell'incendio divampato nel carcere di Evin a Teheran. Lo afferma la magistratura iraniana dopo che i responsabili del carcere hanno potuto fare accesso nei locali distrutti dall'incendio che si era sviluppato sabato scorso. Si era avuta subito notizia di 4 morti ma poi nelle ore successive i feriti ricoverati in gravi condizioni, sono deceduti. L'ala interessata del carcere era quella dove le vittime erano detenute per furto. Nella stessa prigione sono rinchiusi gli oppositori politici e l'italiana Alessia Piperno, la giovane romana arrestata a fine settembre per aver preso parte ad una manifestazione in piazza sui diritti civili delle donne. Ieri la Farnesina aveva assicurato che la ragazza sta bene e continuano le iniziative diplomatiche per il suo rilascio. - (PRIMAPRESS)