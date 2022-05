Irak: uccisi due soldati turchi nello scontro con una fazione curda. La presenza a Kirkuk dei nostri militari

(PRIMAPRESS) - IRAK - Due soldati turchi uccisi in Iraq Altri due soldati turchi sono stati uccosì durante operazioni militari contro militanti curdi nel nord dell'Iraq. Lo ha riferito il ministero della Dife- sa. Gli ultimi incidenti portano a 8 il numero di soldati turchi uccisi nella regione da martedì. Un soldato è stato ucciso sabato quando un ordigno esplo- sivo improvvisato (IED) è deflagrato mentre lui e altri soldati stavano passando. Un altro è rimasto ferito. Un altro soldato, ferito venerdì durante i combattimenti, è morto in ospedale, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. Intanto le nostre unità italiane sono presenti anche a Baghdad, ma soprattutto nell’area di Kirkuk, dove le nostre Forze speciali addestrano gli iracheni del Counter terrorism service (Cts) e i peshmerga delle forze di sicurezza curde. Caso unico di rapporto positivo con il variegato mondo dei curdi, in questo affiancamento sono presenti anche militari turchi. Ed è qui che nella geopolitica si perde il filo degli equilibri. Il nemico rimane ancora l’Isis, certo, ma mentre una parte di curdi combatte al fianco di italiani e turchi un'altra parte li combatte.





- (PRIMAPRESS)