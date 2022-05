Ippica: domani il via a Roma per l'89° CSIO-Master D'Inzeo Piazza di Siena. Ecco la nazionale in gara

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'89° Concorso Ippico di Piazza di Siena in Villa Borghese a Roma si prepara all'apertura del programma di gare che si svolgeranno da domani 26 sino al 29 maggio. Ques'oggi il Commissario tecnico dell'Italia, Marco Porro ha incontrato i cinque azzurri selezionati per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì, Filippo Marco Bologni, Lorenzo De Luca, Francesca Ciriesi, Antonio Maria Garofalo e Luca Marziani. Tra questi Porro sceglierà domani pomeriggio, dopo la prima giornata di gare, il quartetto della squadra. In conclusione dell’incontro, c’è stato anche il saluto di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri: «Siamo tutti con loro, pronti a tifare Italia in questa bellissima edizione di Piazza di Siena». - (PRIMAPRESS)