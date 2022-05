Ippica: Darragh Kenny con Volnay du Boisdeville vince il Premio Eni al Concorso di Piazza di Siena a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza e conclusiva gara della prima giornata CSIO, il Premio n. 3 ENI (categoria a tempo Tab. A - h. 155), valida anche come prima qualificazione per il Rolex Gran Premio Roma di domenica, è stata vinta da Darragh Kenny con Volnay du Boisdeville. Per il 34enne irlandese, attuale numero 16 del ranking FEI, è il primo successo a Piazza di Siena, arrivato alla quarta partecipazione dopo quelle di 2010, 2019 e 2021.

In questa gara da registrare ancora un secondo posto per Giulia Martinengo Marquet, stavolta in sella a Scuderia 1918 Quick And Easy 3, dopo che in quella precedente aveva ottenuto lo stesso piazzamento con Scuderia 1918 Calle Deluxe.

Premio n. 3 ENI (categoria a tempo Tab. A - h. 155 - 26.000 €): 1. Darragh Kenny (Irl, Volnay du Boisdeville) 0 pen., 60”96; 2. Giulia Martinengo Marquet (Scuderia 1918 Quick And Easy 3) 0, 61”89; 3. Simon Delestre (Fra, Dexter Fontenis Z) 0, 62”68. - (PRIMAPRESS)