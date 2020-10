Ipotesi di accordo tra Roma Capitale e Federalberghi per ospitare gli asintomatici nelle strutture chiuse

(PRIMAPRESS) - ROMA – Per interrompere la sequenza di contagi provocata dagli asintomatici, la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha avviato un confronto con con il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, per verificare l’ipotesi di ospitalità, nelle strutture alberghiere che al momento risultano chiuse a causa del Covid. Oltre agli asintomatici e paucisintomatici l’obiettivo sarebbe di ospitare anche le persone costrette in quarantena nel proprio domicilio ma con spazi ridotti che creano difficoltà ad altri componenti della famiglia. È quanto richiesto in una lettera da Raggi inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nella lettera si specifica che Roma Capitale, Federalberghi nazionale e Federalberghi Roma sono pronti a fare la propria parte nel supportare ogni iniziativa utile nell’individuazione di queste strutture alberghiere. Si sottolinea che tale modalità è già stata attuata nel corso della prima ondata di contagio per gli equipaggi e i passeggeri di navi da crociera messi in stato di quarantena dalle autorità sanitarie. - (PRIMAPRESS)