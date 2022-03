Invasione russa: le truppe moscovite pronte alla presa della centrale elettrica di Kaniv

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe vogliono assumere il controllo della diga della centrale idroelettrica di Kaniv,a circa 150 Km a sud di Kiev,sul fiume Dnipro. L'allarme arriva dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Le unità russe -hanno riferito all'alba i militari- stanno tentando tutto per penetrare nella periferita sud-occidentale della capitale. Intanto,dopo il fallimento della tregua annunciata ieri,resta critica la situazione a Mariupol,e violenti scontri sono in corso per il controllo delle città di Mykolaiv,a Sud,e Chernihiv,a Nord - (PRIMAPRESS)