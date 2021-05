Intervalli dosi Pfizer: la casa farmaceutica chiarisce: "Non è in discussione il piano vaccinale ma riportiamo quanto emerso dagli studi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non accenna a terminare il botta e risposta tra Pfizer e il Comitato Tecnico Scientifico circa la questione degli intervalli tra prima e seconda dose del vaccino. Da Pfizer arriva ancora una precisazione: "non è in discussione il piano vaccinale, l'azienda si limita a riportare quanto emerso dagli studi registrativi. Le raccomandazioni su regimi alternativi competono alle autorità sanitarie e possono includere raccomandazioni da principi di salute pubblica" Così una nota Pfizer dopo la decisione di raddoppiare a 42 giorni l'intervallo tra I e II dose. Pfizer ricorda che il lasso di 21 giorni è quello su cui si sono raccolti i dati per la fase sperimentale 3 e poi ribadisce:"Dialogo continuo con autorità sanitarie e governi" - (PRIMAPRESS)