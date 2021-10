Interruzione WhatsApp, le scuse di Zuckeberg e Cathacart per il lungo blackout delle piattaforme

(PRIMAPRESS) - USA - "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse". Così si è scusato su Fb Mark Zuckerberg dopo le sei ore di blackout di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. E su twitter il capo di WhatsApp, Will Cathacart scrive: sono grato a tutti coloro che hanno lavorato duramente per riportare il nostro servizio all'affidabilità che ci si aspetta","impareremo e cresceremo" da quanto è accaduto. Ieri i social delle piattaforme che fanno capo a Zuckerberg erano rimasti isolati già a partire dal primo pomeriggio,ora italiana, sino a sera. - (PRIMAPRESS)