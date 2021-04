International Fact Checking Day: il pericolo delle notizie bugiarde. Controllare le fonti

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’International Fact Checking Day, che ha nel 2 aprile una sua giornata di elezione, non a caso segue il primo aprile, quello del "pesce d'aprile" che spinge intere comunità di burloni a prendersi gioco di amici e parenti per poi dichiarare che è stato solamente uno scherzo. Ma le fake news, le notizie bugiarde diffuse da media poco affidabili e da siti web inattendibili. Ma il 2 aprile deve servire solo a ricordare che ogni giorno l'attenzione deve restare alta e allo stesso tempo consente di fare un bilancio sugli ultimi dodici mesi di informazione in uno dei momenti storici più complessi degli ultimi cento anni anche per le notizie che riguardano la pandemia. - (PRIMAPRESS)