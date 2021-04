Intercettazioni Ong e giornalisti, Verna (OdG): “Ci appelleremo al Presidente della Repubblica e al ministro della Giistizia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’inchiesta della Procura di Trapani sulle navi Ong dei migranti, dove sono stati intercettati anche dei giornalisti non coinvolti nell’attività investigativa dei magistrati, ha sollevato un vespaio. Dopo la presa di posizione di ieri dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti che ha criticato la Procura per il coinvolgimento dei cronisti impegnati a documentare l’immigrazione tra Italia e Libia oggi il presidente Carlo Verna torna sulla vicenda: “Siamo di fronte allo sfregio del segreto professionale – afferma il presidente nazionale Carlo Verna – la vicenda relativa all’inchiesta della Procura di Trapani sulle Ong, leggendo le cronache appare di estrema gravità e merita una mobilitazione non solo della categoria che l’Ordine dei giornalisti promuoverà. Emblematica l’intercettazione di una giornalista che parla con l’avvocata. Dove arriverà questo Paese, alle cimici nei confessionali? E’ un fatto che riguarda la qualità della democrazia. Ci appelleremo al Presidente della Repubblica, che oltre ad essere il supremo garante della Costituzione è anche il numero uno del Csm, e alla Ministra della Giustizia. Per fortuna nostra e delle istituzioni si chiamano Sergio Mattarella e Marta Cartabia”. - (PRIMAPRESS)