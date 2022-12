Intercettazioni: indagine conoscitiva del Senato sul loro uso. Favorevoli i gruppi parlamentari

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione Giustizia del Senato ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'uso e impiego delle intercettazioni, anche in vista della riforma annunciata dal ministro Nordio. "Tutti i gruppi parlamentari si sono detti d'accordo", spiega la presidente della Commissione Giulia Bongiorno. Il capogruppo di FI in Commissione Za- nettin ha proposto un focus in particolare sull'uso dei "trojan", i malware che entrano in un dispositivo e ne prendono il controllo. - (PRIMAPRESS)