Insulti social alla senatrice Segre: 20 indagati tra cui anche Chef Rubio (Gabriele Rubini)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chef Rubio indagato dalla Polizia Postale per insulti sui social. Insieme a lui 19 indagati che sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria dai Cc di Milano, per le ingiurie e offese online a Liliana Segre. Tra loro ci sarebbe anche Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio e popolare personaggio tv. Si tratta di 17 uomini e 3 donne: per tutti l'accusa è di diffamazione a mezzo telematico aggravata da motivazioni religiose, etniche o razziali. Tra ottobre e dicembre 2022, post e commenti antisemiti. Su denuncia della 92enne sopravvissuta alla Shoah e senatrice e vita sono scattate le indagini.