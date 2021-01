Insediamento Biden, Trump non ci sarà e il presidente incaricato commenta: “È una buona cosa”

(PRIMAPRESS) - USA - E' "una buona cosa" che Donald Trump non parteciperà alla cerimonia per il giuramento. A dirlo è stato lo stesso presidente eletto degli Usa. La dichiarazione di Biden arriva dopo un post riportato sul social Twitter del portavoce di Trump in cui il tycoon aveva dichiarato che non sarebbe andato al giuramento del suo avversario. "Non è idoneo a servire - ha commentato ancora Biden - è uno dei presidenti più incompetenti di sempre", ha aggiunto in conferenza stampa. Riguardo la decisione su un eventuale impeachment (incriminazione) nei confronti di Trump, Biden ha detto che spetta al Congresso. Lui è concentrato su "pandemia e crisi economica", ha detto. - (PRIMAPRESS)