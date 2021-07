Inondazione Cina: metropolitana sommersa con 12 vittime. Centomila gli evacuati

(PRIMAPRESS) - CINA - Sono dodici le persone rimaste vittima dell'inondazione della metropolitana a Zhengzhou, nella Cina centrale, mentre sono 5 i feriti ricoverati per ferite. Lo hanno reso noto le autorità locali dopo la pubblicazione di immagini di passeggeri sommersi dall'acqua. Bloccati oltre 160treni, con pesanti conseguenze per il trasporto locale;100 mila gli evacuati. Le autorità hanno portato l'allerta al livello 2 per rischio di nuove inondazioni.Il presidente Xi Jinping ha chiesto di attuare "con attenzione e rigore le misure di prevenzione delle inondazioni e soccorso in caso di calamità". - (PRIMAPRESS)