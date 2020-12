Inizia dall’Abetone la rivolta del turismo bianco. In piazza il 29 per chiedere date certe

(PRIMAPRESS) - PISTOIA - "Se si chiude, servono indennizzi". Un presidio di protesta all'Abetone, rinomata località sciistica sulla montagna Pistoiese, per chiedere la riapertura degli impianti e indennizzi per il settore. E' annunciata per il 29 dicembre, alle ore 11, in piazza Europa. Protestano i rappresentanti della categoria legata al turismo invernale, che "sta perdendo 3/4 milioni di incassi al giorno",sottolinea il sindaco di Abetone Cutigliano, Brachini: "La situazione è grave". E gli assessori regioni Alpi: "Serve data certa. 7 gennaio è farsa?" - (PRIMAPRESS)