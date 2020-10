Ingresso in Italia: da oggi obbligatorio il tampone per chi proviene da 6 paesi europei

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scatta da oggi 9 Ottobre l’obbligo di tampone per l’ingresso in Italia per chi proviene, o ha transitato, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. Il provvedimento fa seguito all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza in merito di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria. - (PRIMAPRESS)