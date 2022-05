Ingressi NATO: Turchia reticente alla richiesta di Svezia e Finlandia. Se ne discute a Berlino

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il 14 e 15 maggio si terrà inoltre a Berlino una riunione informale dei Ministri degli Esteri della NATO, in cui si discuterà dell'impatto sulla sicurezza euro-atlantica della situazione in Ucraina e della preparazione del prossimo Vertice NATO di Madrid. Circostanza che ha fatto prendere posizioni al Presidente turco Erdogan circa la richiesta di Svezia e Finlandia di entrare nella NATO. L'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato sarebbe "un errore",come l'ingresso della Grecia nell'Alleanza atlantica Lo ha detto il presidente turco Erdogan Erdogan accusa Stoccolma ed Helsinki di "ospitare terroristi del Pkk", il ParTito dei Lavoratori del Kurdistan. In merito all'adesione dei due Paesi "non abbiamo un'opinione positiva". Svezia e Finlandia vogliono discutere con la Turchia della loro adesione, domani, in occasione della riunione dei ministri degli Esteri della Nato. - (PRIMAPRESS)